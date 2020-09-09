Один человек погиб и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Касанском районе Кашкадарьинской области 8 сентября, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Примерно в 15:00 на шестом км автодороги 4Р-95 водитель Lacetti Ш. Г. (26 лет) выехал на встречную полосу и столкнулся с Nexia под управлением Д. М. (25 лет).

В результате столкновения Д. М. от полученных тяжелых травм скончался в больнице. Ш. Г. был госпитализирован с телесными повреждениями.

Фото: ГУБДД.

Как отмечает ГУБДД, водитель Lacetti в течение года пять раз нарушил правила дорожного движения.

Следственный отдел при районном УВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.