Министерство иностранных дел опубликовало основные требования для въезда граждан Узбекистана в зарубежные страны (49 государств), а также требования для въезда на учебу (46).

Списки содержат информацию о санитарно-эпидемиологических требованиях в стране въезда, наличии прямых авиарейсов с Узбекистаном и транзитных пунктов, контакты консульских работников и другое. Условия въезда приводятся по состоянию на 2 сентября.

Перед выездом из Узбекистана в МИДе рекомендовали дополнительно уточнить требования въезда в страну назначения через диппредставительство и убедиться в наличии оснований, который дают право на въезд в государство направления.