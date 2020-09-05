Во время трансляции запуска новой партии спутников Starlink 3 сентября компания Илона Маска SpaceX поделилась результатами тестирования спутникового интернета, сообщило издание vc.ru.

Тесты компания начала летом, сотрудники SpaceX собирали статистику о задержке сигнала и скорости загрузки файлов, рассказала старший инженер по надежности программ в SpaceX Кейт Тайс.

Партия спутников, которая уже есть на орбите, обеспечивает низкую задержку сигнала и скорость загрузки выше 100 Мбит/с: можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть одновременно несколько фильмов в HD-качестве, уточнила она. При этом у сети остается дополнительная емкость.

Результаты тестов еще далеки от гигабитной скорости, которую компания обещала в документах, предоставленных Федеральной комиссии по связи, отмечает The Verge. Чтобы обеспечить эту скорость, потребуется как минимум 4400 спутников на орбите, указали в SpaceX.

К настоящему моменту SpaceX запустила 700 спутников. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, уточнял Илон Маск.

В середине августа компания впервые в истории запустила одну и ту же ракету-носитель Falcon 9 в шестой раз. Тестирование спутникового интернета проводилось в закрытом режиме в США и в Канаде. Однако на портале Reddit анонимные пользователи опубликовали около 11 тестов скорости Starlink. Так, согласно данным, скорость скачивания составила от 11,38 до 60,24 Мбит/с, а скорость выгрузки — от 4,58 до 17,64 Мбит/с, при этом задержка колебалась от 20 до 94 миллисекунд.