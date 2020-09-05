Внеочередная отчетно-выборная онлайн-конференция Федерации Rowing&Canoe (гребли и каноэ) состоялась 5 сентября, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

На повестке дня было рассмотрение отставки председателя федерации Худоёра Мамаджоновича Ахмедова, а также избрание нового руководства.

Участники собрания единогласно приняли заявление Худоёра Ахмедова, возглавлявшего организацию более двух лет и подавшего в отставку по состоянию здоровья.

На пост председателя федерации был выдвинут министр энергетики Узбекистана Алишер Саидаббасович Султанов. Участники собрания приняли его кандидатуру также единогласно.

Прежде Алишер Султанов также избирался председателем Федерации шахмат (2013 год), а также президентом (2017 год) и вице-президентом (2018) Национального олимпийского комитета.