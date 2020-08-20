Количество официально зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составило 37693, увеличившись за день на 581 (днем ранее — 594), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все случаи выявлены среди населения.

В течение дня сообщено о 6 случаях смерти пациентов с COVID-19, в том числе 4 — в Ташкенте и по 1 — в Ташкентской и Сурхандарьинской областях. Общее число умерших, по статистике Минздрава, достигло 254.

За день из медучреждений было выписано 498 человек, число выздоровевших на данный момент составляет 33442, или 88%.

На стационарном лечении остается 3997 человек, состояние 255 из них тяжелое, 66 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.