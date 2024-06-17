На пересечении улицы Янги Узбекистон на выезде из Ташкента и автодороги 4R12 завершён первый этап строительства транспортной развязки, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

СБДД.

Здесь открыт тоннель для транспорта, едущего в сторону Чимганских гор и Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для проезда по тоннелю нужно съехать с дороги вправо.

СБДД.

Теперь водителям не нужно стоять на перекрёстке, где в выходные дни приходится ждать несколько циклов светофора, отметили в СБДД.

Для транспорта, движущегося в обратную сторону, организован съезд с дороги 4R12 на улицу Янги Узбекистон.

СБДД.

Движение по тоннелю запрещено для большегрузных автомобилей и машин, везущих опасные грузы. Они должны ехать через перекресток.

В СБДД обратили внимание водителей на наличие знаков, указывающих направление движения.

СБДД.

«Газета.uz» писала, что на месте перекрёстка, который в будущем соединит столицу с Новым Ташкентом, с прошлого года строится развязка клеверного типа для бессветофорного движения транспорта.

Канал «Узбекистан 24».

Помимо открывшегося тоннеля, планируется построить тоннель по направлению из Паркента в Ташкент.