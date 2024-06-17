Поток трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию может продолжить снижение, заявил начальник отдела Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности Алишер Рузиев. По его словам, которые приводит «Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости, сейчас в Узбекистане активно развивается строительная отрасль, а заработная плата на некоторых объектах может конкурировать с оплатой труда в РФ.

«На сегодняшний день Узбекистан переживает строительный бум, и, естественно, у нас заработная плата сравнялась с некоторыми объектами в Российской Федерации… Поэтому в данной ситуации может быть тенденция оттока наших граждан (отправляющихся.- ред.) в Российскую Федерацию», — сказал Алишер Рузиев.

На некоторых крупных строительных объектах в Узбекистане рабочие строительных специальностей сегодня получают около 500−600 долларов США ежемесячно, «соответственно, ехать в Российскую Федерацию за такой заработной платой уже невыгодно», добавил он.

Представитель агентства также сообщил, что за последние два года ведомство существенно расширило географию трудоустройства граждан за рубежом, в частности, за счёт спроса на рабочую силу в Европе.

В начале июня пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в интервью телеканалу Sevimli сообщил, что до 2016 года в РФ насчитывалось от 4 до 6 миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана, а сейчас их число снизилось до 1 миллиона. «Эту информацию также привели президенты Узбекистана и России, однако большинство наших аналитиков не обратили на неё внимания», — сказал он.

В ходе визита в Ташкент в конце мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России живут и работают более 1 млн граждан Узбекистана. Он заверил, что российские власти сделают всё для обеспечения достойных условий труда и социальной защиты трудовых мигрантов из Узбекистана.

В мае президент Шавкат Мирзиёев заявил, что с начала года в Узбекистан возвратились около 115 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ожидается возвращение ещё 250−300 тысяч граждан. Он отметил важность их трудоустройства и оказания им помощи в решении социальных проблем.

В апреле глава государства подписал указ о поддержке трудовых мигрантов, согласно которому им будут компенсировать расходы, связанные с получениями профессиональных и языковых сертификатов, рабочей визы, приобретением билетов, а тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, будут оказывать помощь.