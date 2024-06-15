В конце марта предприниматели Узбекистана столкнулись с проблемами при ввозе лифтов в страну. Выяснилось, что трёхлетние сертификаты соответствия импортёров по поручению правительства были приостановлены, из-за чего они не могли получить их через таможенную границу.

Проблема решилась после вмешательства сенаторов, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности обратил на неё внимание при изучении исполнения закона «О государственной таможенной службе» на таможенных постах в Ташкентской области и Ташкенте.

К членам Сената на таможенном посту внешнеэкономической деятельности «Ташкент-товарный» обратились несколько предпринимателей. Они сообщили, что лифты и эскалаторы, ввезённые на территорию Узбекистана на основании 17 сертификатов соответствия, выданных государственным учреждением «Промышленная безопасность» на производственный процесс, без уважительной причины хранятся на таможенных складах и не могут быть вывезены.

Предварительные изучения сенатского комитета показали, что ГУ «Промышленная безопасность» является единственным в стране аккредитованным органом по сертификации промышленной продукции (лифты, эскалаторы, газовые баллоны, котлы отопления).

Из-за прекращения действия аккредитации учреждения Узбекистан остался без действующего и аккредитованного органа по сертификации для оценки соответствия, что создало проблемы предпринимателям.

Выяснилось, что таможенных складах находятся 332 лифта и эскалатора стоимостью 9,5 млн долларов, привезённых 47 предприятиями.

Председатель комитета Сената Кутбитдин Бурханов направил правительству сенаторский запрос, в котором просил дать обоснованное объяснение о мерах, принимаемых по рассмотрению вопроса о принятии законного решения по вывозу с таможенных складов лифтов, по которым заранее внесена плата согласно заключённым до 1 марта импортным договорам, а также решению данной проблемы, волнующей предпринимателей.

В Кабинете министров сообщили, что проводится полная инвентаризация нормативно-правовых актов, касающихся качества и безопасности лифтов и их устройств с изучением международного, в частности, европейского опыта, так как в последние годы в стране участились несчастные случаи, связанные с лифтами.

Правительство также определило ряд важных задач, таких как создание системы аккредитации организаций по обслуживанию лифтов в соответствии с международными стандартами с целью обеспечения охвата проверки лифтов и её качественной реализации.

После сенаторского запроса решением Центра аккредитации были восстановлены аккредитационные сертификаты, оформленные на имя органа по сертификации продукции ГУ «Промышленная безопасность» (OZAK.MS.0068) и на имя испытательной лаборатории (OZAK.SL.0248). Был возобновлён процесс выдачи предпринимателям сертификатов соответствия на лифты, эскалаторы и траволаторы.

На сегодняшний день с таможенных складов уже вывезено 150 лифтов 36 субъектов предпринимательства.