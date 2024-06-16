Узбекистан и Южная Корея придадут партнёрству «высокотехнологичную повестку». На переговорах в Ташкенте президенты двух стран договорились принять трёхлетнюю стратегическую программу по созданию в Узбекистане высокотехнологичного хаба. Она включит в себя добычу и переработку критически важного сырья, открытие кластера полупроводниковой продукции, модернизацию инфраструктуры и градостроительства. Между странами было подписано около 20 документов.

«Нужно дать людям время проявить себя». Большое интервью с послом Великобритании. Тимоти Смарт рассказал о приоритетах его страны в регионе, о том, как важны статистические данные для политических решений, и о том, почему людям нужно давать время проявить себя. Посол также отметил, что знание узбекского языка помогает ему лучше понять страну.

США выражают полную поддержку намерению Узбекистана вступить в ВТО. Об этом на переговорах в Ташкенте заявила торговый представитель США Кэтрин Тай. Она также подтвердила намерение США возобновить предоставление торговых преференций Узбекистану в рамках системы GSP.

Иностранцев смогут признавать нежелательными за высказывания об Узбекистане и его народе. Поводом могут быть выступления и действия, угрожающие суверенитету, целостности и безопасности страны, разжигающие межгосударственную и национальную вражду, унижающие честь, достоинство или историю народа.

Вмешательство Сената сдвинуло с места проблему ввоза лифтов в Узбекистан. В конце марта предприниматели столкнулись о проблемами при импорте лифтов из-за приостановки выданных им ранее сертификатов соответствия. На таможне оказалось 332 лифта и эскалатора на 9,5 млн долларов. После запроса сенаторов выдача сертификатов возобновилась. С таможни вывезено уже 150 лифтов.

Для приватизации платёжной системы Humo начат отбор консультанта. Через публичные торги планируется продать 100% государственной доли в уставном капитале компании.

Ташкент может войти в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим количеством мозаик в мире. По данным Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и хокимията столицы, в Ташкенте может быть более 440 мозаик.

Колонка: Реформа административных процедур должна быть доведена до конца. Неисполнение закона «Об административных процедурах» приводит не только к нарушениям прав и интересов граждан, но и прямому ущербу от незаконных актов и действий госорганов, а также значительной упущенной экономической выгоде. При этом новая редакция закона уже 2,5 года ожидает одобрения Сената, пишет профессор Иса Хамедов.

Колонка: «Читающая нация — родом из детства». Весной детская писательница Динара Муминова провела опрос среди педагогов дошкольного образования и начальных классов, чтобы узнать их мнение о том, как в семьях узбекистанцев относятся к детской литературе и чтению. В колонке для «Газеты.uz» она разбирается, как связаны чтение и успехи в учёбе.

За торговлю криптовалютой в Узбекистане за месяц к ответственности привлекли минимум 12 человек. Помимо наказания в виде штрафа или ареста, у них изъяты или уничтожены смартфоны, а в некоторых случаях — и банковские карты.

«Газета.uz» снимает документальный фильм о молодёжной футбольной сборной Узбекистана. Лента расскажет о пути команды к историческому участию в Олимпиаде 2024 года в Париже. Премьера запланирована на осень.

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