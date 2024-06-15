Лепёшки в казане

еда, зира, курбан хайит

Попробуйте приготовить румяные лепёшки необычным способом и удивить близких.

Турецкое печенье «Шекерпаре»

еда, зира, курбан хайит

Это печенье обязательно украсит ваш стол.

Пахлава с фисташками из готового теста фило

еда, зира, курбан хайит

Тончайшие слои теста фило, сахарный сироп, топлёное масло и фисташки — ингредиенты самой вкусной восточной сладости.

Самса «Шедевр»

еда, зира, курбан хайит

Предлагаем вам рецепт очень вкусной и красивой самсы.

Жареная чучвара

еда, зира, курбан хайит

Жареные пельмешки часто готовят, когда собирают гостей за праздничным столом.

Печенье «ракушки» с безе и орехами

еда, зира, курбан хайит

Знаменитое рассыпчатое печенье в виде «ракушек» с белково-ореховой начинкой.

Люля-кебаб в казане

еда, зира, курбан хайит

Быстрое в приготовлении праздничное горячее, которое придётся по вкусу всем гостям.

Самаркандский плов

еда, зира, курбан хайит

Ни один праздник не обходится без плова. Предлагаем приготовить самаркандский плов на Курбан хайит.

Хворост в духовке

еда, зира, курбан хайит

Приготовьте воздушный и хрустящий хворост в духовке.