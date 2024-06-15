Лепёшки в казане
Попробуйте приготовить румяные лепёшки необычным способом и удивить близких.
Турецкое печенье «Шекерпаре»
Это печенье обязательно украсит ваш стол.
Пахлава с фисташками из готового теста фило
Тончайшие слои теста фило, сахарный сироп, топлёное масло и фисташки — ингредиенты самой вкусной восточной сладости.
Самса «Шедевр»
Предлагаем вам рецепт очень вкусной и красивой самсы.
Жареная чучвара
Жареные пельмешки часто готовят, когда собирают гостей за праздничным столом.
Печенье «ракушки» с безе и орехами
Знаменитое рассыпчатое печенье в виде «ракушек» с белково-ореховой начинкой.
Люля-кебаб в казане
Быстрое в приготовлении праздничное горячее, которое придётся по вкусу всем гостям.
Самаркандский плов
Ни один праздник не обходится без плова. Предлагаем приготовить самаркандский плов на Курбан хайит.
Хворост в духовке
Приготовьте воздушный и хрустящий хворост в духовке.