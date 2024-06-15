Лепёшки в казане





Попробуйте приготовить румяные лепёшки необычным способом и удивить близких.

Турецкое печенье «Шекерпаре»





Это печенье обязательно украсит ваш стол.

Пахлава с фисташками из готового теста фило





Тончайшие слои теста фило, сахарный сироп, топлёное масло и фисташки — ингредиенты самой вкусной восточной сладости.

Самса «Шедевр»





Предлагаем вам рецепт очень вкусной и красивой самсы.

Жареная чучвара





Жареные пельмешки часто готовят, когда собирают гостей за праздничным столом.

Печенье «ракушки» с безе и орехами





Знаменитое рассыпчатое печенье в виде «ракушек» с белково-ореховой начинкой.

Люля-кебаб в казане





Быстрое в приготовлении праздничное горячее, которое придётся по вкусу всем гостям.

Самаркандский плов





Ни один праздник не обходится без плова. Предлагаем приготовить самаркандский плов на Курбан хайит.

Хворост в духовке





Приготовьте воздушный и хрустящий хворост в духовке.