Объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов составил 3 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 217 млн долларов, или 7%, следует из данных Центрального банка.

В июле перевели в Узбекистан 597 млн долларов, что меньшем, чем в июне (621 млн долларов), но превышает показатели мая (485 млн), апреля (250 млн) и марта (296). В январе и феврале объем переводов составлял 400 млн долларов и 385 млн долларов соответственно.

Объем отправленных валютных средств из Узбекистана за рубеж достиг 516 млн долларов, что меньше, чем за тот же период прошлого года на 47 млн долларов, или 8%.

В результате положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 2,5 млрд долларов, что на 170 млн долларов (или 6%) меньше, чем за январь-июль 2019 года.