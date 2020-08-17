IT Park при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) запустил проект Tumaris Tech, направленный на поддержку женского предпринимательства в сфере информационных технологий в Узбекистане, сообщила пресс-служба парка.

Проект направлен на усиленное вовлечение женщин в ICT экосистему: от развития BPO (Business Process Outsourcing) за счет обучения женщин, желающих работать как freelancers, до развития стартапов и обучения инвестициям.

«Это крайне необходимо Узбекистану, ведь на данный момент существует достаточно серьезная проблема гендерного неравенства, которая в том числе проявляется в существовании весьма узкого слоя женщин, работающих в IT на всех областях», — отмечается в сообщении.

В рамках проекта, в частности, планируется поддерживать женские стартапы — там, где как минимум половину основателей и 60% команды представляют женщины.

«Этот компонент [проекта] нацелен на женщин, которые уже созрели для открытия своего бизнеса, и находятся на стадии идеи/предпосевной стадии. В рамках этого компонента проекты будут проходить через инкубацию и акселерацию», — объяснили в IT Park.

Кроме того, предполагается использование института трекерства/менторства. Для каждых двух проектов будет определен один трекер/ментор, который будет вести и поддерживать команду, давать необходимые советы и комментарии.

Наиболее успешные идеи смогут получить финансирование, а часть участниц — пройти обучение, чтобы в дальнейшем инвестировать самостоятельно.

Для нематериальной поддержки организаторы также планирует привлекать дополнительных партнеров — от ОБСЕ до Комитета женщин.

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