В Узбекистане прошли ряд мероприятий в Дня воздушного флота, которое отмечается каждое третье воскресенье августа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Представители руководства Минобороны, а также офицеры Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил посетили монумент памяти и почтили погибших при исполнении служебных обязанностей летчиков.

ВПО и ВВС Минобороны организовали показательные тренировки на аэродромах Ханабад и Чирчик. В авиашоу были задействованы многоцелевые вертолеты Ми-8 и AS 350, ударные вертолеты Ми-28, а также штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29.

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