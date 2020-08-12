В Беларуси вечером 11 августа люди снова вышли на акции протеста. В Минске большое количество спецтехники и силовиков в центре города было замечено еще днем. Вечером выборочно останавливали прохожих и автомобили и проверяли документы, сообщил белорусский портал TUT.BY.

По данным МВД, в предыдущую ночь с 10 на 11 августа задержано более 2000 человек, 21 сотрудник органов пострадал. Минувшей ночью задержано более 1000 человек, медицинскую помощь получил 51 человек, пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов. На место гибели человека во время предыдущего протеста несут цветы.

МВД также сообщило, что беспорядки наблюдались в 25 городах, отмечено 5 умышленных наездов машин на силовиков, возбуждено 17 уголовных дел.

После двух дней протестов за медицинской помощью обратились граждане с различными травмами: ушибы мягких тканей, травмы конечностей, черепно-мозговые травмы, а также с травмами грудной клетки и живота. В стационарах лечатся чуть больше 200 человек.

Отдельные сотрудники нескольких предприятий — «Белэнергосетьпроекта», «Интеграла», Минского электротехнического завода имени Козлова — приняли участие в акциях несогласия на рабочих местах. Никаких требований, связанных с условием труда, работники не выдвигали, все связано с ситуацией в стране.

Из-за протестов многие столичные заведения закрылись раньше обычного, станции метро прекратили работу.

TUT.by опубликовал видео жесткого задержания водителя в Минске: по словам читателя издания, силовики стреляли прямо по машине, разбили стекла, водителя вытащили и ударили дубинкой.

По данным РИА Новости, участники акции протеста в столице атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла. Милиция разгоняла оппозицию светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и дубинками.

У журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, на третий день протестов силовики забирали флешки, были повреждены несколько камер, пострадали и сами корреспонденты, среди них представители TUT.by, Associated Press, Onliner, а также BBC.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с блокировкой дорог автомобилями во время протестов в Минске, сообщает ведомство. В комитете напомнили, что уголовная ответственность за возведение баррикад и блокирование дорог может составить до 10 лет лишения свободы.

Милиция в Минске взяла под контроль ситуацию с митингами после трех утра. Протесты начали утихать после семичасового противостояния жителей с силовиками.

Накануне Вероника Цепкало, супруга экс-кандидата Валерия Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации, записала видеобращение, в котором упомянула Светлану Тихановскую.

«Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный президент в стране — это ты, Светлана Тихановская… Только власть не понимает, что народ борется не только за тебя, Светлана. Белорусы борются за базовое право — свободные и честные выборы», — заявила она.

Вероника Цепкало также обратилась ко всему мировому сообществу с просьбой остановить «тот беспредел, который творится в Беларуси» и помочь провести свободные демократические выборы.

Еще одна соратница Тихановской Мария Колесникова записала обращение, в котором призывает власть не игнорировать волю людей. «Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше», — сказала она.

Сама Светлана Тихановская покинула страну, выехав в Литву, в сети появилось два ее видеобращения. Одно, как предполагают в ее штабе, записано в здании ЦИК, когда она приехала подавать жалобу на результаты выборов. В ролике видно, что женщина скорее зачитывает текст, в котором говорит, что «народ Беларуси сделал свой выбор» и просит не выходить на улицы. Во втором видеобращении Тихановская утверждает, что ей пришлось принять «очень тяжелое для себя решение», закончив его тем, что «дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

Утром 12 августа в Беларуси частично восстановили доступ в интернет, заработали мессенджеры, соцсети и другие сервисы. Улицы убраны так, что ничего не напоминает о ночных протестах, даже цветы со стихийного мемориала погибшему убраны, но люди несут их вновь.





В первой половине среды у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек, одетых в белое и с цветами в руках, выстроились в длинную цепь. Как пишет TUT.by, это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия. Девушки выступили за мирный протест.