Президент Узбекистана 10 августа подписал указ об усилении гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следственной деятельности.

В преамбуле отмечается, что сейчас в законодательстве существуют пробелы, связанные с четким определением полномочий правоохранительных органов по расследованию преступлений.

Согласно документу, получение заявлений, объяснений или показаний от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого сотрудниками органов, проводящих оперативно-розыскную деятельность, осуществляется на основании письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в производстве у которого находится данное уголовное дело, и исключительно при участии защитника (за исключением случаев отказа от защитника в установленном порядке).

Исчисление срока задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, должно осуществляться с момента его фактического задержания.

Устанавливается обязательное обеспечение встречи с адвокатом наедине лицу с момента его фактического задержания или фактического завершения оперативного мероприятия, связанного с его задержанием на месте преступления, либо с момента объявления лицу постановления о признании его подозреваемым до проведения связанных с ним процессуальных действий;

Кроме того, внедряется институт соглашения о признании вины. При этом по некоторым категориям преступлений предусматривается заключение письменного соглашения с органами дознания и предварительного следствия и назначение судом наказания не более половины размера и (или) срока максимального наказания, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса, в отношении лиц, явившихся с повинной, чистосердечно раскаявшихся, активно способствовавших раскрытию преступления и загладивших причиненный вред.

Внедряется порядок предварительного закрепления судом показаний свидетеля и потерпевшего с участием сторон на стадии досудебного разбирательства по уголовному делу на основе ходатайства подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, прокурора или адвоката при наличии оснований полагать, что более поздний их допрос может оказаться невозможным в силу тяжелого заболевания или необходимости выезда за границу на длительный срок.

Устанавливается обязательное участие защитника при рассмотрении дел в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления, а также лиц, в отношении которых рассматривается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

Что касается рассмотрения уголовных дел в суде, здесь документ также вводит новые правила.

Если во время судебного следствия установлены обстоятельства, указывающие на совершение подсудимым преступления, по которому обвинение ему ранее предъявлено не было, всем сторонам по делу предоставляется право на внесение в суд ходатайства о выявлении оснований для привлечения подсудимого к уголовной ответственности по новому обвинению.

Если во время судебного следствия установлены обстоятельства, указывающие на совершение преступления лицом, не привлеченным к ответственности, всем сторонам по делу предоставляется право на внесение в суд ходатайства о выявлении оснований для привлечения к участию в деле в качестве обвиняемого этого лица.

Будет внедрен порядок применения института примирения в случае изменения предъявленного лицу обвинения на статью или часть статьи Особенной части Уголовного кодекса, подпадающие под действие института примирения, независимо от того, в какой судебной инстанции рассматривается уголовное дело.

Вводится порядок направления уголовного дела прокурору для установления лица, действительно совершившего преступление, и привлечения его к участию в деле в качестве обвиняемого, в случае вынесения оправдательного приговора ввиду непричастности подсудимого к совершению преступления.

Документ запрещает сотрудникам органов доследственной проверки, дознания и предварительного следствия склонять лицо к совершению противоправных действий и обвинять его в преступлении, совершенном вследствие такого склонения.

При этом результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть признаны в качестве доказательства в судебном приговоре лишь в том случае, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от действий сотрудников правоохранительных органов или других лиц, принимавших участие в оперативном мероприятии.

Кроме того, запрещается при наличии оснований для привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого (за исключением случаев, требующих проведения экспертизы или ревизии) допрашивать его в качестве свидетеля, а также получать от него какие-либо письменные или устные показания до разъяснения процессуальных прав подозреваемого или обвиняемого;

Документ также запрещает вызывать в правоохранительные органы и допрашивать близких родственников задержанного подозреваемого или обвиняемого в случае отсутствия оснований для привлечения их в качестве участников процесса.

Сотрудникам органов дознания и предварительного следствия запрещается вызывать в правоохранительные органы или допрашивать подсудимого, потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, гражданского ответчика и других участников судебного процесса в рамках уголовного дела, направленного в суд для рассмотрения по существу (за исключением случаев наличия связанного с ними уголовного дела, выделенного в отдельное производство, либо письменного поручения суда).

Законопроект, включающий все вышеперечисленные новые нормы, будет внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса в двухмесячный срок.

Медицинский осмотр лица, задержанного при проведении доследственной проверки или следствия, осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы, а также освидетельствование подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, содержащегося в изоляторе временного содержания или в следственном изоляторе, по ходатайству данных лиц либо их адвоката должны быть осуществлены работниками медицинских учреждений, неподведомственных изоляторам временного содержания, следственным изоляторам или учреждениям по исполнению наказания, в течение 24 часов, с возмещением расходов за счет стороны, внесшей ходатайство.

Правило о недопущении освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, не будет применяться в отношении несовершеннолетних, инвалидов первой и второй групп, женщин, мужчин старше шестидесяти лет и лиц, совершивших преступление по неосторожности.

Согласно документу, не допускается применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, инвалидов первой и второй групп и лиц, достигших пенсионного возраста, по делам об умышленных преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 3 лет, а также о преступлениях, совершенных по неосторожности, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 5 лет.

Генеральной прокуратур, совместно со Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел поручено в месячный срок разработать и внести в Законодательную палату проект закона по совершенствованию института подследственности уголовных дел.

Законопроект должен предусмотреть, что передача уголовного дела из одного органа дознания или предварительного следствия другому может осуществляться исключительно генпрокурором и его заместителями, прокурорами Каракалпакстан, областей и Ташкента и приравненными к ним прокурорами.

Генеральному прокурору документ поручает принимать меры для обеспечения неукоснительного соблюдения правил подследственности уголовных дел на системной основе.

МВД, Генпрокуратуре, СГБ, Национальной гвардии и Государственному таможенному комитету поручено до 1 июня 2021 года обеспечить дознавателей и следователей средствами видеосъемки, а также принять меры для полного оснащения следственных изоляторов и учреждений по исполнению наказания техническими средствами и оборудованием, используемыми при проведении следственных действий в режиме видеоконференцсвязи, с обеспечением их бесперебойной работы.

До 1 января 2021 года должны быть обеспечена образцовая работа следственных подразделений прокуратуры и следственного управления ГУВД Ташкента «в соответствии с международными стандартами и передовым зарубежным опытом». При этом документ предписывает обратить особое внимание на обеспечение их автотранспортными средствами, оснащенными криминалистическим оборудованием, системами аудио- и видеофиксации процессуальных действий, оборудованием для ведения стенографии, наличие в служебных помещениях специальных отдельных комнат для проведения следственных действий и встреч подозреваемых и обвиняемых с защитником наедине.

Планируется создать вуз, специализирующийся на подготовке квалифицированных кадров в области следствия. В системе органов появится должность прокурора-криминалиста.