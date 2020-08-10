6 августа прошла ежегодная церемония награждения компаний, попавших в Wialon TOP 50 Global. Это первый из рейтингов, учрежденных Gurtam, и наиболее популярный среди партнеров Wialon. Ежегодно в рейтинг попадают компании, добившиеся выдающихся результатов в продвижении платформы для мониторинга транспорта Wialon.





В этом году свыше 1800 компаний из 130 стран мира стремились занять верхние позиции. Компания IMG вошла в десятку золотых призеров, разместившись на девятом месте мирового рейтинга Wialon.





International Monitoring Group (IMG) — это один из ведущих поставщиков GPS-систем в Узбекистане. За время своего существования IMG наладил сотрудничество с мировыми производителями оборудования, построил обширную дилерскую сеть и стал надежным партнером для множества крупнейших компаний Узбекистана.

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