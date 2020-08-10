Министерство информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с IT Park, Artel Group, RevoTech и специализированной школой Аль-Хоразмий объявляет республиканский конкурс Future Skills Uzbekistan.

Участники должны будут представить свои проекты в следующих направлениях:

Инженерное проектирование: промышленная автоматизация;

автоматизация сельского хозяйства (агропромышленный комплекс);

автоматизация логистики;

машиностроение;

автомобилестроение;

3D-моделирование и прототипирование. Робототехника: медицинские роботы;

бытовые роботы;

манипуляторы;

андрогенные роботы;

робо-симуляторы.

Конкурс будет разбит на два этапа:

отбор, который состоится с 2 по 15 сентября;

финал — с 18 по 20 сентября.

Принять участие в конкурсе может любой желающий до 30 лет.

Регистрация пройдет с 24 июля по 1 сентября включительно по ссылке. После окончания регистрации участники должны будут отправить свои проекты на оценку экспертам.

Одни из ведущих экспертов Узбекистана выберут интересные и неординарные проекты для прохождения в финал.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.

Сайт: futureskills.uz

Telegram: t.me/itpark_uz

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