Министерство информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с IT Park, Artel Group, RevoTech и специализированной школой Аль-Хоразмий объявляет республиканский конкурс Future Skills Uzbekistan.
Участники должны будут представить свои проекты в следующих направлениях:
- Инженерное проектирование:
- промышленная автоматизация;
- автоматизация сельского хозяйства (агропромышленный комплекс);
- автоматизация логистики;
- машиностроение;
- автомобилестроение;
- 3D-моделирование и прототипирование.
- Робототехника:
- медицинские роботы;
- бытовые роботы;
- манипуляторы;
- андрогенные роботы;
- робо-симуляторы.
Конкурс будет разбит на два этапа:
- отбор, который состоится с 2 по 15 сентября;
- финал — с 18 по 20 сентября.
Принять участие в конкурсе может любой желающий до 30 лет.
Регистрация пройдет с 24 июля по 1 сентября включительно по ссылке. После окончания регистрации участники должны будут отправить свои проекты на оценку экспертам.
Одни из ведущих экспертов Узбекистана выберут интересные и неординарные проекты для прохождения в финал.
Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.
Сайт: futureskills.uz
Telegram: t.me/itpark_uz
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