Министерство информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с IT Park, Artel Group, RevoTech и специализированной школой Аль-Хоразмий объявляет республиканский конкурс Future Skills Uzbekistan.

Участники должны будут представить свои проекты в следующих направлениях:

  1. Инженерное проектирование:
    • промышленная автоматизация;
    • автоматизация сельского хозяйства (агропромышленный комплекс);
    • автоматизация логистики;
    • машиностроение;
    • автомобилестроение;
    • 3D-моделирование и прототипирование.
  2. Робототехника:
    • медицинские роботы;
    • бытовые роботы;
    • манипуляторы;
    • андрогенные роботы;
    • робо-симуляторы.

Конкурс будет разбит на два этапа:

  • отбор, который состоится с 2 по 15 сентября;
  • финал — с 18 по 20 сентября.

Принять участие в конкурсе может любой желающий до 30 лет.

Регистрация пройдет с 24 июля по 1 сентября включительно по ссылке. После окончания регистрации участники должны будут отправить свои проекты на оценку экспертам.

Одни из ведущих экспертов Узбекистана выберут интересные и неординарные проекты для прохождения в финал.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.

Сайт: futureskills.uz
Telegram: t.me/itpark_uz

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