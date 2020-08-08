«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов вкусных блюд на ужин.

Гушт сай





Приготовить это блюдо дома очень просто. Для этого понадобится — казан, свежее мясо, овощи и совсем немного времени.

Жаркое из говядины





Горячее и ароматное жаркое из говядины с картофелем — хороший и быстрый вариант для сытного домашнего ужина.

Мясные «гнезда» с грибами





Отличная альтернатива котлетам — мясные «гнезда» с грибами. Блюдо претендует попасть в категорию любимых.

Куриные ножки с макаронами и горошком





Куриные ножки с макаронами идеально подходят, когда надо быстро приготовить сытный ужин на семью. Пока главное блюдо готовится, можно успеть нарезать легкий салат — идеальный быстрый ужин готов.

Курица терияки





Потрясающий вкус и простое приготовление — несомненное достоинство этого блюда.

Запеканка из курицы





Запеканка получается очень сытной, вкусной и полезной, еще и не требует большого количества времени для приготовления.

Курица с рисом в томатном соусе

Курица с рисом в томатном соусе — отличное решение для вкусного ужина. Курочка получается сочной и нежной, с аппетитным рисом на гарнир.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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