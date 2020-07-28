Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) опубликовало законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О средствах массовой информации». Действующая редакция закона была принята 13 лет назад — в 2007 году.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается. что он направлен на укрепление свободы слова и упрощение организации деятельности СМИ, их защиту от незаконных действий и решений государственных органов и должностных лиц, а также расширение возможностей СМИ в получении и распространении информации.

Одно из главных нововведений — отмена государственной регистрации СМИ и введение их учета путем электронного уведомления учредителем (учредителями) уполномоченного органа — Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АИМК).

Уведомление должно быть рассмотрено в однодневный срок (сейчас заявление о регистрации рассматривается в 15-дневный срок). Учет представляет собой внесение записи в реестр СМИ. Государственная пошлина за это не взимается.

Заявка на учет СМИ может быть автоматически отклонена, если она подается учредителем, не имеющим право на учреждение СМИ (возраст до 18 лет; организация, чья деятельность запрещена законом; лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за умышленное преступление либо признанное судом недееспособным), если уведомление заполнено неполностью или содержит недостоверные данные, если название совпадает с названием действующего СМИ, если в названии имеются оскорбительные или продвигающие запрещенные идеи слова. В таком случае у учредителя будет возможность направить заявку повторно, исправив ее.

Право на учреждение СМИ, как и в действующем законе, будет только у юридических и физических лиц Узбекистана. При этом предлагается увеличить допустимую долю иностранных инвестиций в уставном фонде СМИ с 30% до 49%.

Глава о распространении продукта СМИ планируется дополнить статьей об эксплуатации беспилотных аппаратов. Согласно ей, СМИ могут разрешить использовать дроны для подготовки фото- и видеоматериалов в «местах, определенных соответствующим государственным органом», после получения соответствующего разрешения. Дроны должны быть весом не более 3 кг, подниматься им можно будет на высоту не более 40 м.

Как и в действующем законе, в новой редакции предлагается сохранить статьи «Электронная версия периодического печатного издания» и «Средство массовой информации в виде веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет» с небольшими изменениями.

Статью о недопустимости злоупотребления свободой СМИ предлагается дополнить пунктом о недопустимости подготовки или распространения материалов, которые могут вызвать панику среди населения, а также информации, позволяющей идентифицировать личность физического лица, включая биометрическую и генетическую информацию, в корыстных и других низменных целях, основанной на вражде, в целях унижения чести и достоинства, позора или глумления, издевательства и провокации.

Конкретизируются основания, на которых суд может вынести решение о приостановлении или прекращении работы СМИ. В частности, добавляются такие пункты, как злоупотребления редакцией свободой СМИ два и более раз в течение года, превышение разрешенной доли иностранных инвестиций в уставном капитале СМИ (50% и более), выход физического лица-учредителя из гражданства Узбекистана, осуждение учредителя за тяжкое или особо тяжкое преступление с использованием СМИ или интернета, а также признание судом учредителя СМИ недееспособным.

В законопроекте описывается порядок получения информации у органов государственной власти и управления. Устные, письменные или электронные запросы СМИ на получение информации о деятельности госорганов, а также об организации интервью должностных лиц должны рассматриваться в течение трех рабочих дней (сейчас — семь дней).

Журналистам планируется законодательно предоставить право принимать участие в заседаниях палат Олий Мажлиса и Кабинета Министров (за исключением закрытых заседаний), а также беспрепятственного участия в открытых судебных заседаниях.

В законе предлагается прописать запрет на принятие Кабинетом Министров каких-либо нормативно-правовых актов, ограничивающих или препятствующих свободной деятельности СМИ.

Правительство также должно создать возможность для ознакомления журналистами решений, имеющих нормативно-правовой характер, а также документов и других материалов, затрагивающих права и интересы граждан, гласит законопроект.

В законе также может появиться статья о гендерном равенстве, предусматривающая гарантии равных прав и возможностей для женщин и мужчин, работающих в редакциях СМИ. Предлагается запретить распространение в СМИ информации, направленной на прямую и косвенную дискриминацию по полу.

Кроме того, в закон, наряду со статьей об ответственности за нарушение законодательства о СМИ, предлагается включить статью об ответственности за нарушение свободы СМИ, в том числе со стороны должностных лиц государственных органов.