На территории Каркидонского водохранилища в Кувинском районе Ферганской области выставлено на продажу 5 га земли с условием инвестирования в туристические объекты, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Земельные участки реализуются согласно постановлению Кабинета Министров о мерах по развитию экотуризма от 3 декабря 2018 года.

Территория разделена на 12 лотов. Здесь планируется строительство гостиниц, мотелей, курортов, развлекательных заведений, ресторанов, сооружений для занятий водными видами спорта, пляжной зоны и пирса. Общая стоимость комплекса составляет 27,8 млрд сумов, при реализации проекта будет создано около 100 рабочих мест.

Выставленный на аукцион участок расположен в 12,7 км от центра Кувинского района на дороге Ферганско-Андижанской автомагистрали «Ташкент — Ош» и в 34,1 км от Ферганы.

Торги, по данным пресс-службы, планируется завершить 29 июля.