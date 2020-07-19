Старшая медсестра 18-й семейной поликлиники Ташкента Феруза Тухтаева скончалась от коронавируса, сообщила пресс-служба хокимията Алмазарского раойна.

«COVID-19 безвременно забрал добрую мать, верную, самоотверженную, заботившуюся о пациентах Ферузу Аскаровну. Феруза опа, которая никогда не уставала помогать пациентам и демонстрировала преданность делу, особенно в нынешнее время, до конца оставалась верной своей профессии», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения официально не сообщало о смерти Ферузы Тухтаевой.

Отметим, что Минздрав не публикует отдельно статистику о числе заразившихся коронавирусом и скончавшихся среди медработников. «Газета.uz» неоднократно запрашивала у Минздрава эти данные.

На брифинге 8 июля заместитель министра здравоохранения Улугбек Собиров, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», сообщил, что «на данный момент не владеет такими данными», но обещал озвучить их на следующих брифингах.