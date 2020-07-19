Старшая медсестра 18-й семейной поликлиники Ташкента Феруза Тухтаева скончалась от коронавируса, сообщила пресс-служба хокимията Алмазарского раойна.
«COVID-19 безвременно забрал добрую мать, верную, самоотверженную, заботившуюся о пациентах Ферузу Аскаровну. Феруза опа, которая никогда не уставала помогать пациентам и демонстрировала преданность делу, особенно в нынешнее время, до конца оставалась верной своей профессии», — говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения официально не сообщало о смерти Ферузы Тухтаевой.
Отметим, что Минздрав не публикует отдельно статистику о числе заразившихся коронавирусом и скончавшихся среди медработников. «Газета.uz» неоднократно запрашивала у Минздрава эти данные.
На брифинге 8 июля заместитель министра здравоохранения Улугбек Собиров, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», сообщил, что «на данный момент не владеет такими данными», но обещал озвучить их на следующих брифингах.
Nodira Abduazimova
Аллох рахматига олсин. Барча кечирган машаккатлари, шунингдек, шарафли касби оркали хам, гунохларига каффорат булсин.
Якинларига Аллох сабр-токат берсин. Неблагодарная работа сейчас у медиков, особенно у нас, и особенно в нынешних условиях. Очень жаль.