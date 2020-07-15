Центральный банк Узбекистана дал указания коммерческим банкам продолжить принимать во всех отделениях до 1 сентября 200 и 500-сумовые банкноты либо беспрепятственно обменивать их на действительные купюры и монеты, сообщается на сайте ЦБ.

В сообщении говорится, что это решение принято в качестве исключения для создания удобств для населения и предпринимателей в условиях карантинных ограничений.

Купюры указанного номинала были изъяты из обращения с 1 июля, это было анонсировано более года назад. Однако у населения осталось большое количество банкнот, о чем люди писали в социальных сетях. К отсрочке изъятия банкнот из обращения призывали и депутаты.