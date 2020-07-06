Mirabad Avenue запускает в продажу квартиры шестиэтажного дома в блоке С. При 100%-й оплате доступна скидка 16%. Стоимость за кв. м со скидкой 16% начинается от 13,3 млн сумов. Предложение ограничено.
В резиденции премиум-класса доступны всего 24 квартиры площадью от 60 до 84 кв. м.
Фрагмент шестиэтажного дома со стороны внутреннего двора.
При покупке апартаментов в шестиэтажном доме предоставляется:
- разработка индивидуального дизайн-проекта в подарок;
- предчистовая отделка в которую входят:
- стяжка;
- шпатлевка;
- потолки из гипсокартона;
- возведение перегородок по индивидуальному дизайн проекту.
Получить кадастр и начать ремонт можно будет уже в конце 2020 года.
Фрагмент шестиэтажного дома со стороны внутреннего двора.
Этой весной первые 52 квартиры двух шестиэтажных домов блока D были распроданы менее чем за два месяца. Но это еще не все. В продажу запускаются эксклюзивные апартаменты на шестом этаже с жилой площадью 160 кв. м и приватной террасой площадью 80 кв. м в подарок.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.
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Instagram: @mirabad_avenue
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Сайт: mirabad.uz
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