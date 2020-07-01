Представительство Всемирного банка в Узбекистане с 1 июля возглавил Марко Мантованелли, сообщила пресс-служба организации.

Ранее с 2016 года он занимал пост главы представительств ВБ в Косово и Северной Македонии.

До работы во Всемирном банке занимался консультативной деятельностью и экономическими исследованиями в Европе и США, а также служил офицером военно-морского флота Италии.

Начал работать во Всемирном банке в середине 1990-х годов. На протяжении своей карьеры занимал различные посты как в штаб-квартире организации в Вашингтоне, так и в ее представительствах в странах Латинской Америки и Балканского полуострова.

Марко Мантованелли получил степень магистра в сфере международных отношений и политологии в Университете Болоньи (Италия), а также степень магистра в области международной экономики в Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса (США).

Предыдущим главой представительства Всемирного банка в Узбекистане с 2017 года был Хидеки Мори.