Бетонные осколки со строящегося моста метрополитена на территории махалли «Чоштепа» в Сергелийском районе Ташкента повредили окно скоростного поезда Afrosiyob, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел 23 июня возле железнодорожной станции «Собир Рахимов». В 20:05 в Управление обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте по Ташкентскому региону поступило сообщение о том, что окно Afrosiyob треснуло из-за попадания на него твердого предмета.

Как выяснилось в ходе расследования, на мост метрополитена, который проходит поверх ж/д путей, положили бетон. Строительный материал не успел затвердеть, и бетонные осколки упали на окно поезда, двигавшегося по направлению «Бухара-Ташкент», отметили в МВД.