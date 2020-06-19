В январе-мае внешнеторговый оборот Узбекистана снизился на 15,9%, или 2,45 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 12,9 млрд долларов, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

В частности, объем экспорта из Узбекистана в пять месяцев снизился на 15,6% до 5,14 млрд долларов, импорта — до 7,8 млрд долларов (-16,1%). Отрицательное сальдо внешней торговли составило 2,7 млрд долларов против отрицательного показателя в размере 3,25 млрд долларов годом ранее.

На первое место среди крупных стран-партнеров вновь вышел Китай с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 17,9%, Россия с долей 16,9% переместилась на второе место.

Торговый оборот Узбекистана с Китаем в январе-мае сократился на 21,9%, до 2,32 млрд долларов, с Россией — на 10,3%, до 2,19 млрд долларов. В тройке крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана остается и Казахстан — 1,09 млрд долларов (снижение на 19,8%).

В структуре экспорта Узбекистана основную долю занимает золото (31,9%), далее с существенным отрывом следуют промышленные товары (18%), услуги (17,1%), пищевые продукты и живые животные (8,2%), минеральное топливо (7,5%), химическая продукция (6,2%), готовые изделия и непродовольственное сырье (по 4,1%), машины и транспортное оборудование (2,4%).

Основную долю в структуре занимают машины и транспортное оборудование (37,1%), промышленные товары (16,5%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,3%), далее идут пищевые продукты и услуги (по 7,5%), готовые изделия (5,8%), минеральное топливо (5,6%), сырье (4,8%).