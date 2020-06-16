По всей территории Узбекистана 21 июня можно будет наблюдать частное солнечное затмение, сообщила пресс-служба Астрономического института имени Улугбека.

В целом в этот день жители Земли смогут стать свидетелями кольцеобразного солнечного затмения. Во время фазы полного затмения Луной будет покрыто 99,4% солнечной поверхности. Причем продолжительность данной фазы составит всего лишь 38 секунд, отмечают астрономы.

Это явление можно наблюдать в 111 странах, расположенных на территории Африки, Аравийского полуострова, Евразии, Японии и Малайского архипелага, а также Австралии.

Жители 14 из этих стран — Республики Конго, Демократической Республики Конго, Центральной Африки, Судана, Южного Судана, Эфиопии, Саудовской Аравии, Эритерии, Йемена, Омана, Пакистана, Индии, Китая и Тайваня — смогут увидеть полное кольцеобразное солнечное затмение.

В Узбекистане во время максимального значения затмения в северо-западной части страны — в Каракалпакстане, а также в Хорезмской области — от 39% до 50%, в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — до 58% солнечной поверхности будет покрыто Луной. А в самой южной части страны — в Термезе — это значение достигнет 63%.

По ташкентскому времени солнечное затмение начнется в 10:01 и достигнет максимальной фазы в 11:24. В это время 51% солнечной поверхности будет покрыта Луной, а высота Солнца над горизонтом будет составлять 68 градусов. Общая продолжительность затмения в Ташкенте составит 2 часа 49 минут. В 12:51 солнечное затмение закончится.





Кольцеобразным солнечным затмением называется явление, когда Луна затмевает центральную часть Солнца, образуя вокруг себя тонкое яркое кольцо. Величина затмения увеличивается в зависимости от того, насколько близко Луна находится к Земле, например, во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на удаленном участке своей эллиптической орбиты вокруг Земли.

Величина затмения — это безразмерная величина, которая показывает долю диаметра диска затмеваемого тела, которое покрыто затменным телом. Величина затмения меняется в пределах от 0.0 до 1.0 и по этому значению солнечные затмения делятся на три основных типа: частное, кольцеобразное и полное, поясняют астрономы.

В институте напомнили, что наблюдении затмения нужно соблюдать правила безопасности. Чтобы не повредить сетчатку глаза следует пользоваться специальными солнечными фильтрами, закопченным стеклышком или надеть защитную маску сварщика. Нельзя смотреть на Солнце с помощью оптических приборов — бинокля или телескопа, перед использованием прибора нужно обязательно установить на него специальный светофильтр.