Канада выделит 250 тысяч канадских долларов (185 тысяч долларов США) для борьбы с коронавирусной инфекцией в Узбекистане, сообщила пресс-служба МИДа страны.

Вопрос выделения помощи обсуждался в ходе телефонного разговора 4 июня министров иностранных дел Узбекистана и Канады Абдулазиза Камилова и Франсуа-Филиппа Шампаня.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Выражена заинтересованность в активном вхождении канадского бизнеса на рынок Узбекистана и реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов в сферах возобновляемой энергетики, промышленности и сельского хозяйства», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, стороны договорились расширить взаимодействие в рамках ООН и ее специализированных институтов.