Быть уверенным в качестве приобретаемого товара — это не мечта, а реальность. Такую возможность предоставляет официальный шоурум строительных материалов компании Grand Road Tashkent.

В шоуруме компании можно ознакомиться с широким ассортиментом продукции, получить необходимую информацию и советы, а также приобрести товары в соответствии с проектом и вкусом. Такие профессиональные услуги с современным подходом компания Grand Road Tashkent предоставляет в комплексном виде.

В выставочных залах компании созданы все условия для покупателей. Каждый клиент может купить строительные и дорожно-строительные материалы, отвечающие текущим тенденциям на мировом рынке, и исходя из собственных предпочтений.

Grand Road Tashkent имеет возможность производить высококачественную продукцию с помощью квалифицированных специалистов и современных технологий.

У компании действует быстрая доставка.

Предоставление клиентам услуг на основе широкого спектра возможностей одновременно является основной целью профессиональной деятельности.

«Grand Road Tashkent — ведущий и надежный партнер».

Телефоны: (+998) 95−410−10−10, (+998) 95−620−10−10.

E-mail: grandroadtashkentuz@gmail.com

Сайт: grandroad.uz

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