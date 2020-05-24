Компания Artel искренне поздравляет узбекистанцев со светлым праздником Рамазан хайит и желает крепкого здоровья, любви и счастья каждому дому. Пусть удача всегда всем сопутствует, мечты непременно сбываются, а благие деяния воздаются миром.

Доброта и человечность, любовь к ближнему и милосердие — это столпы, на которых зиждется человеческое общество. Первая половина этого года, несмотря на всю свою сложность, позволила выявить истинные человеческие качества каждого узбекистанца. И эти качества: самопожертвование, человеколюбие, истинная преданность своему делу и глубочайшее чувство любви к своей Родине.

Нельзя не восхищаться, глядя на уважаемых врачей, которые днями и ночами боролись за здоровье и жизни сограждан. Нельзя не восхищаться, глядя на уважаемых защитников Родины, сумевших сохранить полный порядок по всей стране. Тысячи граждан: врачей, продавцов, доставщиков, милиционеров и многих других профессий сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить стабильность в Узбекистане. Сотни тысяч обычных граждан протянули руку помощи тем, кто оказался в бедственном положении в этой сложной ситуации. Первая половина года отчетливо показала всю готовность узбекистанцев помочь согражданам, даже рискуя собой.

Компания Artel желает всем, чтобы чувства сплоченности, любви к ближнему, человечности и милосердия никогда не покидали солнечный край — Узбекистан. Пусть вечными спутниками его жителей будет счастье, радость и любовь.

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