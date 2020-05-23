21 мая в столице состоялось открытие нового современного и инновационного филиала MEDIAPARK «Ипак Йули». Магазин с обновлённой концепцией и авторским дизайном разделён на два этажа. Посмотреть больше фото с открытия можно по ссылке.

На первом этаже филиала посетителей ждет широкий ассортимент мелкой и крупной бытовой техники, а также кухонных аксессуаров от газовых плит и встраиваемой техники для дома, до мангалов для приготовления ароматного барбекю на открытом воздухе. Компьютерная техника, телефоны, а также такая крупная бытовая техника, как холодильники, стиральные машины, кондиционеры и телевизоры располагаются на втором этаже.

Во время приобретения товаров магазин предлагает приятную и комфортную атмосферу, широкий ассортимент продукции от мировых брендов, официальную гарантию от сервисных центров производителей и высококачественное обслуживание от продавцов-консультантов. Кроме того, покупатели MEDIAPARK могут оформить выгодную рассрочку для себя и своих родных.

Однако это еще не все. На полках филиала MEDIAPARK появилась продукция от американского бренда Kitchen Aid и японского бренда Yamaha. Здесь представлена линейка первоклассных товаров от американского бренда Kitchen Aid — большой выбор планетарных миксеров, встраиваемой и крупной бытовой техники, тостеров, блендеров и многого другого. Также яркой новинкой в ассортименте являются товары от производителя музыкальных инструментов Yamaha, известного во всем мире.

MEDIAPARK предлагает приобрести товары для себя и своих родных к священному празднику Рамазан хайит.

Сеть магазинов бытовой техники MEDIAPARK поздравляет всех граждан Узбекистана с предстоящим священным мусульманским праздником Рамазан хайит. Пусть этот праздник принесет в дом и семью счастье и благополучие.

Адрес: ул. Буюк Ипак Йули, 105 А

Ориентир: гостиница Sayohat

Телефоны: (+998) 98−367−52−53, (+998) 71−203−33−33, (+998) 203−77−07

Сайт: mediapark.uz

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