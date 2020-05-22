TEAM University — первый предпринимательский вуз Узбекистана, открывающий свои двери в текущем году в партнерстве с имеющим 120-летнюю историю британским London South Bank University (входит в ТОП-1000 университетов мира по версии QS), проведет онлайн-брифинг для абитуриентов и их родителей.

Обучение в университете будет осуществляться по британской системе. В первый год обучение будет сконцентрировано на основах экономической теории, бизнеса и начала собственного дела, углублении языковых навыков и развитии базовых компетенций, необходимых для дальнейшей учебы. В том числе будет сделан упор на развитие критического мышления, коммуникации, навыков презентации и прочих soft skills.

Студенты с первых дней получат важные инструменты и инструкции по самостоятельной работе и использованию академической литературы. Они выберут студенческие клубы, которые лучшим образом соответствуют их интересам и будут способствовать развитию индивидуальных компетенций. С первых недель в стенах университета студенты погружаются в атмосферу увлекательной студенческой жизни.

На фото: вид фасада после реконструкции. Разработан студией САД

В рамках программы обучения, студенты смогут выбрать одну из нескольких специализаций в теории и практике в сферах предпринимательства, маркетинга, а также индустрии гостеприимства и туризма. Точные наименования специальностей еще согласовываются с академической командой LSBU в рамках процесса валидации. Но выпускники точно будут новаторами по духу, независимо от того, какую стезю они выберут — открыть свой бизнес, работать фрилансерами или устроиться в компанию.

Языком преподавания в ТЕАМ University является английский. Выпускникам, успешно завершившим учебу, будут выданы два диплома: о высшем образовании в Узбекистане и британский диплом от LSBU, признаваемый за рубежом.

Образование и знания должны быть прикладными. Университет основан и поддерживается одними из ведущих предпринимателей страны, а также сильной академической командой с огромным опытом работы в Узбекистане и за рубежом.

Студенты ТЕАМ University получат возможность постоянного общения с представителями бизнес-сообщества и при поддержке карьерного центра университета будут гарантированно стажироваться в различных компаниях страны. У студентов будут персональные и групповые менторы, с которыми они смогут регулярно встречаться на нетворкинг-встречах и бизнес-завтраках. Кроме того, они смогут начать свой стартап-проект в стенах TEAM University в рамках бизнес-инкубатора.





Для поступления в университет необходимо загрузить через онлайн-форму:

копию сертификата IELTS с баллом не менее 5.5 (или эквивалент, в том числе IELTS Indicator);

копию аттестата о среднем или средне-специальном образовании;

копию паспорта;

заполненную анкету университета.

Предложение о зачислении получат абитуриенты с наивысшими баллами по IELTS и показателями школьной успеваемости. Кроме того, особое внимание будет обращаться на анкеты кандидатов с высокой лидерской мотивацией, а также опытом волонтерства.

Приемная комиссия начнет свою работу в июле, новость об этом будет опубликована на сайте университета и на страницах TEAM в социальных сетях.

В знак чествования создания университета только в этом году все абитуриенты, успешно прошедшие отбор и написавшие мотивационное письмо или снявшие ролик, получат 35%-й грант на обучение (celebration scholarship). В дальнейшем в TEAM будет внедрена обширная система поддержки талантов через выделение грантов на основе успеваемости студента (merit based scholarships), которые могут составлять до 100% от стоимости обучения.

Подробнее об условиях поступления, системе преподавания и преимуществах ТЕАМ можно будет узнать в ходе онлайн-брифинга, который состоится уже 27 мая на канале ТЕАМ в YouTube. На брифинге для всех желающих выступят ректор университета Алишер Хасанов и председатель совета попечителей Алан Франс, а также основатели TEAM University — Зафар Хашимов и Хикмат Абдурахманов.

Представители университета ждут всех желающих 27 мая в 19:00 на YouTube-канале.

Прислать вопросы университету TEAM можно на почту online@teamuni.uz или в директ Instagram с хештегом #TEAMbriefing. Авторы наиболее интересных вопросов будут отмечены памятными брендированными сувенирами от ТЕАМ University. В ходе брифинга руководство вуза и его основатели будут отвечать на трех языках — русском, узбекском и английском.

Telegram: t.me/TEAMuniversityuz

Instagram: @teamuni_uz

Facebook: fb.com/teamuni.uz

Website: teamuni.uz

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