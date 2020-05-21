Компания Samsung запускает акцию, участники которой получат гарантированный подарок — пылесос SC5620 для быстрой сухой уборки. Легкий, компактный и мощный пылесос станет отличным помощником в поддержании чистоты дома.





Для участия в акции необходимо:

приобрести холодильник или стиральную машину Samsung;

зарегистрировать покупку, представив приобретенный товар и гарантийный талон;

на месте покупки получить пылесос в подарок.





С моделями холодильников и стиральных машин, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте компании.

Акция действует с 4 по 31 мая. Количество подарков ограничено.

Подробности акции можно уточнить на страницах Samsung в социальных сетях.

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

Instagram: @samsunguzbekistan

Telegram: t.me/SamsungUzbekistan

Сайт: samsung.uz

На правах рекламы.