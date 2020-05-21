Компания Samsung запускает акцию, участники которой получат гарантированный подарок — пылесос SC5620 для быстрой сухой уборки. Легкий, компактный и мощный пылесос станет отличным помощником в поддержании чистоты дома.
Для участия в акции необходимо:
- приобрести холодильник или стиральную машину Samsung;
- зарегистрировать покупку, представив приобретенный товар и гарантийный талон;
- на месте покупки получить пылесос в подарок.
С моделями холодильников и стиральных машин, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте компании.
Акция действует с 4 по 31 мая. Количество подарков ограничено.
Подробности акции можно уточнить на страницах Samsung в социальных сетях.
Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan
Instagram: @samsunguzbekistan
Telegram: t.me/SamsungUzbekistan
Сайт: samsung.uz
На правах рекламы.