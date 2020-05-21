Суд по административным делам Мирзо-Улугбекского района Ташкента оштрафовал двух подростков, которые издевались над сверстником, за мелкое хулиганство и отсутствие у них медицинских масок, которые требуется носить в общественных местах во время карантина.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, в апреле в социальных сетях распространилась видеозапись, где двое подростков бьют сверстника, стоящего перед ними на коленях. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в ОВД. Проверка установила, что запись была сделана 25 марта примерно в 15:00 возле школы №219 в Мирзо-Улугбекском районе.

«17-летний Даврон Х. и 16-летний Отабек И. решили проучить А. Ш. за то, что он ранее нецензурно выражался в их адрес. Они заставили А. Ш., имеющего отклонения в развитии, встать на колени и извиниться, и при этом дважды ударили А. Ш. по голове. При этом у подростков в период карантина отсутствовали медицинские маски», — говорится в сообщении ГУВД.

Судебно-медицинская экспертиза не выявила телесных повреждений у А. Ш. В связи с этим в возбуждении уголовного дела было отказано, следует из заявления.

Однако в действиях подростков выявили признаки правонарушений, предусмотренных статьями 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) и 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. Суд 23 апреля назначил им наказание в виде штрафа в размере 1,115 млн сумов каждому.

Кроме того, Даврон Х. и Отабек И. поставлены на профилактический учет УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района.

Реакция детского омбудсмана

Алия Юнусова. Фото: Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Заместитель омбудсмана — уполномоченный по правам ребенка (детский омбудсман) Алия Юнусова в интервью УзА заявила, что наказание в отношении подростков было назначено неправильно.

«Меня удивило наказание в отношении двух подросток, которые заставили встать на колени ребенка с отклонениями и избили его. В таких случаях нужно наказывать за оскорбление чести и достоинства личности. А здесь основное правонарушение несовершеннолетних осталось в стороне, и они были наказаны за нарушение правил борьбы с эпидемиями и мелкое хулиганство. Другими словами, грубое деяние прикрыли карантином», — заявила она.

Детский омбудсман считает, что такие случаи недопустимы, а «недостаточное наказание за деяние приводит к увеличению числа таких случаев».

«Мы часто думаем, что если ребенок делает что-то не так, его нужно простить. Но как насчет пострадавшего ребенка, которому нужна помощь? На самом деле, разве он не нуждается в большей защите и сострадании?» — задалась вопросом она.

Алия Юнусова напомнила пословицу: «Птица делает то, чему научилась в своем гнезде».

«Дети еще в несовершеннолетнем возрасте, которые решили проявлять жестокость, которым нравиться унижать кого-то — это заставляет задуматься о том, в какой среде они выросли. Потому что ребенок, выросший с любовью и хорошим воспитанием, никогда не посмеет делать такие вещи», — заявила детский омбудсман.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что со временем, если не внести изменения и дополнения в законодательство о правах человека, особенно правах ребенка, возникнут проблемы с реализацией прав.

«Закон о гарантиях прав ребенка предусматривает меры по недопущению дискриминации ребенка, защите его чести и достоинства. В то же время государство должно принять необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации. В этом контексте необходимо усилить меры по обеспечению прав ребенка, а также разъяснить эти права детям и родителям», — сказала Алия Юнусова.