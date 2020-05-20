Министерство транспорта Узбекистана считает необходимым ускорить подготовку проекта железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай» в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай со странами Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.

По данным пресс-службы, министр транспорта Узбекистана Эльёр Ганиев, министр транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов и заместитель генерального директора департамента иностранного капитала и инвестиций Госкомитета по развитию и реформе КНР Чжэнь Чипин в формате видеоконференции обсудили реализацию проекта.

«В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм самым безопасным и надежным видом транспорта остается железная дорога. Этот факт говорит о необходимости ускоренной реализации данного проекта», — заявил в ходе встречи Эльёр Ганиев.

На встрече были детально обсуждены предложения Китая и Кыргызстана по участкам, через которые может пройти железная дорога.

«Стороны договорились пересмотреть технические и экономические аспекты проекта в каждом направлении и провести на следующей неделе совещание в том же формате, чтобы прийти к общему выводу о предлагаемых маршрутах строительства», — добавили в Минтрансе.

Еще в декабре 2017 года представители правительств и железных дорог трех стран по итогам заседания в Ташкенте договорились до конца 2018 года решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай». Однако к настоящему времени этот документ так и не подписан.

Строительство этой железной дороги позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор, а также сократить время доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в ЕС и страны Ближнего Востока.