Сегодня по большей части территории Узбекистана ожидается преобладание сухой и относительно прохладной погоды, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь во второй половине дня по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, к вечеру — по Ташкентской и Сырдарьинской областям местами возможен дождь, гроза.

В субботу, 16 мая, с прохождением атмосферного фронта ожидается увеличение облачности, местами пройдут дожди с грозами. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается.

Дневная температура воздуха в эти дни будет в пределах +20…+25, что на 3−6 градусов ниже нормы для середины мая.

В воскресенье, 17 мая, по большей части территории осадков не ожидается. Слабая неустойчивость сохранится лишь по южным и центральным областям. По этим районам местами возможен дождь, гроза.

К вечеру воскресенья на северные районы Узбекистана с Каспийского моря начнется очередное вторжение влажного воздуха. Местами возможен дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха повысится на 2−3 градуса.