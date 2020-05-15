Банк «Ипак Йули» открыл новый центр банковских услуг в Сергелийском районе. В новом центре предоставляется широкий спектр банковских и консалтинговых услуг юридическим и физическим лицам.
В частности, физические лица могут:
- осуществлять международные денежные и банковские переводы;
- оплачивать коммунальные и прочие платежи;
- открывать и обслуживать сумовые пластиковые карты UzCard и Humo, а также международные карты VISA и UnionPay;
- получать справки и выписки с банковского счета;
- открывать вклады в национальной и иностранной валютах;
- получать потребительские и автокредиты, микрозаймы, а также экспресс-кредиты.
Юридическим лицам оказываются такие услуги, как открытие и обслуживание банковских счетов, интернет-банкинг, мобильный и смс-банкинг, обслуживание торговых терминалов, корпоративных карт, интернет-эквайринг, выдача различных кредитов.
Центр банковских услуг обеспечен современными банкоматами и инфокиосками, действующими в режиме 24/7. Здесь жители и гости Ташкента в любой день недели и суток могут обналичить средства на национальных и международных пластиковых картах, оплатить коммунальные услуги, услуги операторов сотовой связи, городского телефона, кабельного телевидения, интернета.
Адрес: Сергелийский р-н, квартал 8а, ул. Янги Сергели
Ориентир: напротив магазина MediaPark
Телефоны: (+998) 71−207−99−79, (+998) 71−207−99−89.
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