Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провели встречу в поселке Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области, сообщила пресс-служба главы казахстанского правительства.

Главы правительств осмотрели подтопленные территории Мактааральского района, а также посетили села Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа, где ознакомились с проводимыми работами по ликвидации последствий наводнения.





В аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано свыше 1300 человек и 220 единиц техники, в том числе более 200 специалистов и около 100 пожарных машин, экскаваторов, тракторов, водонасосов и других технических средств из Узбекистана, говорится в сообщении.

В административном центре Мактааральского района — поселке Мырзакент — премьер-министры ознакомились с планом строительства нового микрорайона, провели встречу с местными жителями и приняли участие в церемонии закладки фундамента первых жилых домов.

Всего в поселке Мырзакент планируется строительство индивидуальных жилых домов, школы, детского сада и фельдшерских пунктов для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища. Строительные работы будут проводиться совместно специалистами двух стран.





Абдулла Арипов и Аскар Мамин проинспектировали ход работ по восстановлению разрушенных домов в селе Фирдоуси и провели встречу с местными жителями.

Премьер-министр Казахстана отметил, что по поручению президента пострадавшие от подтопления жители Мактааральского района будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый из них получит 100 тысяч тенге (около 236 долларов) из республиканского бюджета. При этом спонсорскую помощь пострадавшим также оказывают представители деловых кругов.

По данным на 5 мая, число затопленных домов в Мактааральском районе составило 845, свыше 30 тысяч жителей были эвакуированы. По предварительным данным, подтоплено 7639 га посевных площадей. Точная сумма ущерба будет объявлена позже, сообщили в акимате области.