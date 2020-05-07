Более 1000 домов построят для жителей Туркестанской области Казахстана, пострадавших от подтопления после прорыва плотины на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане», — написал он в Twitter.

6 мая председатель правительственной комиссии заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр приехал в Мактааральский район Туркестанской области и встретился с жителями затопленных сёл.

По предложению главы области, госкомиссия решила выплатить каждому жителю сёл, оказавшихся затопленными, по 100 тысяч тенге (237 долларов), сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

«На окраине Мырзакента будет отстроен новый микрорайон, куда будут переселены жители посёлков Достык, Жанатурмыс и Женис. В новый жилой массив будут подведены все коммуникации, построят детские сады и школы», — говорится в сообщении.

Жителям затопленных сёл Оргебас и Фердоуси предложили три варианта решения жилищного вопроса:

переезд в другие населённые пункты, где им построят новые дома;

восстановление домов;

возмещение затрат за строительство и восстановление жилья.

Свой выбор пострадавшие от наводнения сельчане должны будут сделать на сельских сходах.

Потери сельхозпроизводителям и хозяевам домашнего скота будут возмещены из правительственного резерва, фермерам предоставят отсрочку платежей по кредитам.

2 мая в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена ЧС техногенного характера. Населенные пункты затопило после прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане.

По данным на 5 мая, число затопленных домов в Мактааральском районе составило 845. По предварительным данным, подтоплено 7639 га посевных площадей. Точная сумма ущерба будет объявлена позже, сообщили в акимате области.

Как мы сообщали ранее, в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области, пострадавшим от наводнения, планируется построить 50 многоэтажных домов. Квартиры в них будут выданы безвозмездно гражданам, чьим домам нанесен серьезный ущерб. Министерство финансов переведет в местный бюджет 100 млрд сумов для устранения последствий чрезвычайной ситуации, в том числе финансовой помощи пострадавшим и их семьям.