Делегация Узбекистана во главе с советником президента Турсинханом Худайбергеновым посетила районы Туркестанской области Казахстана, пострадавшие от наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Целью визита было ознакомление с последствиями наводнения и определение необходимых мероприятий по их устранению.

С этой целью в соседнюю страну направлены 209 специалистов МЧС и 169 единиц сельскохозяйственной, инженерной и пожарно-спасательной техники.

Напомним, из-за сброса воды из Сардобинского водохранилища в Мактааральском районе Туркестанской области, граничащей с Узбекистаном, произошло подтопление населенных пунктов, свыше 30 тысяч жителей были эвакуированы. Вода затопила сотни домов и тысячи гектаров посевных площадей.