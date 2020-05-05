В условиях пандемии коронавируса в «Туронбанке» появились сразу три новые услуги, которые были внедрены для еще большего удобства клиентов.

Обновленная версия мобильного приложения My Turon

Для тех, кто предпочитает выполнять множество банковских услуг одним движением, «Туронбанк» представляет обновленную версию своего мобильного приложения My Turon. Теперь можно осуществлять ряд платежей в режиме онлайн, а также зачислять средства, отправленные через системы международных денежных переводов Contact, Unistream, Western Union, MoneyGram на пластиковые карты банка Uzcard, Visa и Mastercard в национальной и иностранной валюте. Услуга внедрена с целью создания дополнительных удобств клиентам во время карантина, бесплатна.

Данной услугой можно пользоваться в течение недели, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Для этого достаточно загрузить приложение My Turon и отправить через него запрос в банк. В нем должны быть указаны фамилия, имя и отчество отправителя денежных средств, сумма отправленных денег и государство, система международных денежных переводов, через которую отправлены деньги, а также одна из вышеуказанных карт «Туронбанка».

Самостоятельная разблокировка карты

Всем известно, что для обеспечения безопасности каждой пластиковой карте присваивается уникальный ПИН-код — определенный ключ из четырех цифр. Но зачастую мозг человека во время отсеивания ненужной информации может отфильтровать в том числе и ПИН-код банковской карты. Как результат, неправильная попытка набора кода три раза — и карта заблокирована. В условиях карантина в «Туронбанке» нашли решение и этой проблемы. Можно с помощью приложения My Turon бесплатно разблокировать свою карту UzCard в режиме 24/7.

Онлайн-подключение SMS-уведомлений на карты Humo

Через приложение My Turon также можно подключить SMS-уведомления на пластиковые карты «Туронбанка» Humo. Раньше для этого клиентам приходилось посещать банк и писать заявление. Теперь достаточно просто загрузить My Turon. Подключение услуги бесплатно.

Сайт: turonbank.uz

Telegram: t.me/turonbankuz

Facebook: fb.com/turonbank

Instagram: @turonbank

На правах рекламы.