Корреспондент «Газета.uz» Никита Макаренко послушал истории местных жителей и сотрудников ведомств, работающих в зоне бедствия в Сырдарьинской области. Возвращения домой ожидают более 60 тысяч человек.





Потоки воды устремляются от Сардобинского водохранилища на север через трассу М-39. Впереди — снесенный мост.

Участник спасательной операции:

«В пятницу из затопленного кишлака эвакуировали всех жителей. Там никого не должно было остаться. Через какое-то время сотрудники проходили мимо двухэтажного дома и вдруг увидели в окне… бабушку. Она спокойно сидела там, хотя весь первый этаж уже затопило. Через подъезд выйти было нельзя. Она не очень хотела уходить, ее пришлось уговаривать. Потом ее вытащили через окно. Она переживала только о своих внуках. „Где мои внуки?“. А их к тому времени давно уже спасли».





Разрушенные водным потоком дома в кишлаке Мирзачуль.

Житель кишлака Мирзачуль:

«Мы не будем заходить в дом. Нам в дом не нужно. Вы только разрешите мне забрать коров. Только пойти и забрать коров. А в дом мы не пойдем, мы знаем, опасно. Мы обещаем. Мы не утонем, с братом вот пойдем. Там же наши коровы. Нам нужно их забрать».





Затопленные сельскохозяйственные угодья в кишлаке Мирзачуль.

Сотрудник Национальной гвардии:

«Это в пятницу было. Когда вода начала быстро прибывать. В одном доме осталась семья, они не успели выйти. Уже кругом была вода. Один гвардеец, молодой парнишка, бросился туда. И вытащил девять человек, всех спас».





Затопленные сельскохозяйственные угодья в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.

Сотрудник правоохранительных органов:

«Мы охраняем брошенные здания. И от мародеров, и от самих жителей. Они все равно норовят туда вернуться, хоть это и опасно. Например, у кого-то остался в доме паспорт, документы. Он думает, что они нужны ему, и идет, плывет. Мы их ловим. Один сходил за деньгами, прошел мимо. Потом смотрю, он все-все их разложил на солнце, сушит…»





Трасса М-39 у поворота на Ташкент. Потоком вынесено сено, личные вещи жителей.

Участник спасательной операции:

«У воды очень сильная разрушительная сила была. Посмотрите, как раскидало бетонные блоки. Дорогу просто смыло. Мы не спали уже двое суток. Вчера (в субботу) сюда прибыло больше людей, я поспал немного».





Эвакуированные жители выбирают гуманитарную помощь во временном центре размещения в детском саду №3 Мирзаабадского района.

Сотрудник правоохранительных органов:

«Некоторые, кто не успел спастись, сидели на крыше. Сотрудники докладывают командиру, там на крыше люди. Он посылает свой вертолет, видели на фотографиях — вот это тот случай был. Привезли, пилоты опять рвутся, горят — полетим еще, еще людей видели. Никого не оставили».





Эвакуированные дети играют в футбол во дворе детсада №3 Мирзаабадского района.