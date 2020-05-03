Корреспонденты «Газеты.uz» посетили территорию возле Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, где 1 мая произошел прорыв дамбы.

В настоящее время на левом и правом берегах прорванной дамбы ведутся ремонтно-восстановительные работы. По данным пресс-службы президента Узбекистана, который в воскресенье вновь посетил место ЧП, в процессе задействованы сотни специалистов и более 1000 единиц спецтехники.

Сюда доставлены большие валуны, бетонные блоки и плиты, а также другие строительные материалы, а перед дамбой возводится полукруглая барьерная стена.

Как мы уже писали, наводнение нанесло ущерб населенным пунктам и посевам в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. Повреждены здания, дороги, коммуникации. Из 22 сел в трех районах было эвакуировано более 60 тысяч человек.

Фото











