В связи со штормовым ветром, обрушившимся на районы Бухарской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской областей, компанией «Узбекинвест» незамедлительно был начат сбор заявлений от клиентов, имущество которых подверглось воздействию природной стихии. Из 40 поданных заявлений на данный момент по пяти оперативно проведены все процедуры рассмотрения и выплачено 35,4 млн сумов.

По остальным заявлениям в ближайшие сутки также будут выплачены все необходимые возмещения. Компания «Узбекинвест» убедительно рекомендует гражданам страховать свое имущество от всевозможных стихийных бедствий.

Страхование — это работающий инструмент, где каждый может рассчитывать на получение страховой выплаты и сохранить свое имущество и сбережения.

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