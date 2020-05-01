Погода в начале мая в этом году будет напоминать погоду конца апреля. Уже сегодня днем на юго-западные районы Узбекистана через Туркменистан вновь начался вынос влажной воздушной массы, на этот раз с южных районов Каспийского моря, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областям во второй половине дня, а по остальной территории республики — к вечеру начнется дождь, местами сильный, возможна гроза. Лишь по Каракалпакстану и регионам Ферганской долины осадков сегодня днем не ожидается.

В субботу, 2 мая, по Каракалпакстану и Хорезмской области ожидается погода без осадков. По Бухарской, Навоийской областям дожди прекратятся к утру и днем уже будет светить солнце. По остальной территории сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы.

Осадки и грозы возможны также и 3 мая во всех регионах страны, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей.

С 4 мая вновь ожидается вынос новой порции влажной воздушной массы на юго-западные районы, а затем эта влага распространится на всю территорию республики.

В понедельник по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областям, а 5−6 мая — по всем областям республики местами возможны дожди и грозы. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков в эти дни не ожидается.

Температура 1−6 мая будет в пределах +23…+28 градусов, при дожде — +20…+25. С 7 мая и до конца первой декады месяца по республике ожидается погода без осадков, температура воздуха будет расти и к концу декады воздух прогреется до +29…+32.

Во второй и третьей декадах мая ожидается колебание температуры от +30…+35 до +22…+27. В отдельные дни местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В Узбекистане май обычно бывает теплым, в среднем на 4−6 градусов теплее, чем апрель. Средняя дневная температура центральных районах в первой половине месяца составляет +24…+27, а во второй половине — +28…+31 градусов. Однако в мае бывают и совсем по-летнему жаркие дни с температурой +33…+36 и выше.

Число дней с дождем в мае не намного меньше, чем в апреле, но дожди чаще носят кратковременный характер и почти всегда сопровождаются грозами.