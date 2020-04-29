Жители Каракульского района Бухарской области, который накануне сильно пострадал от штормового ветра, в условиях отсутствия электричества и связи совершили попытку эвакуации. Причиной стали слухи о предстоящем наводнении. Фотографии и видеозаписи, на которых виден длинный караван автомобилей, появились в социальных сетях.

Как написал журналист Daryo.uz Феруз Мухаммад, находившийся в Каракуле, отсутствие электричества привело к информационной изоляции населения. Подача электричества прекратилась в 20:17, за этим последовало ухудшение качества мобильной связи и интернета.





Из-за слухов о наводнении, пишет Феруз Мухаммад, люди собрались на возвышенности Заманбобо, прибыв сюда на личных автомобилях, в кузовах грузовиков и в тракторных прицепах.

Человек, представившийся сотрудником хокимията, поднялся на трактор и попытался успокоить людей. Он заявил, что информация о возможном выходе из берегов реки Амударьи и предстоящей эвакуации не соответствует действительности. После этого люди начали расходиться.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана подтвердило, что сильный ветер в ряде районов Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей повредил мобильные базовые станции и антенные мачты. В Бухарской области выявлены «существенные повреждения сетей телекоммуникаций».

Для оперативного устранения проблем на сетях телекоммуникаций привлечены дополнительные ресурсы. Ведется работа по восстановлению связи, говорится в сообщении.

Во вторник пострадавшие районы посетил президент Шавкат Мирзиёев. Из-за стихии повреждены объекты инфраструктуры, тысячи зданий, нанесен ущерб посевным площадям.