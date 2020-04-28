Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах, сообщила пресс-служба главы государства.





Вечером 27 апреля с территории Туркменистана обрушился сильный ветер, порывы которого в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях достигали 40 м/с.





Пострадали 30 граждан, один человек скончался. Из-за стихии повреждены объекты инфраструктуры, автотранспортные средства, дома, нанесен ущерб посевным площадям.





Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, совершив облет на вертолете. В райцентре Алата состоялась встреча с местными жителями и активом.





Глава государства с сожалением отметил, что вчерашний шторм стал непредвиденным и прежде не наблюдавшимся бедствием, негативно сказавшимся на жизни людей, деятельности сельскохозяйственной и других сфер.





«Наш народ, сплотившись, преодолел множество таких испытаний. И в этот раз будут приняты необходимые меры, последствия стихии будут быстро ликвидированы. Самое важное, если не будем падать духом и действовать вместе, выйдем из этих трудностей сильными», — сказал президент.





Шавкат Мирзиёев дал поручения по ремонту жилья и и объектов инфраструктуры и оказанию помощи населению. В ходе визита в регион определены оперативные меры касательно сельского хозяйства, отраслей экономики и общественной безопасности.