Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с последствиями природной стихии, определения необходимых мер по их ликвидации и проведения диалога с населением отбыл сегодня в Бухарскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сильный ветер, пришедший на территорию Узбекистана 27 апреля, нанес вред жизни населения, серьезный ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях», — поясняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, сильный ветер с порывами до 25 м/с пронесся по Бухарской области вечером 27 апреля. Травмы различной степени тяжести получил 31 человек. Житель Бухары, пешком возвращавшийся домой, скончался от удара током оборвавшейся линии электропередачи.

Стихия повредила 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев. Зафиксировано 295 случаев аварий в система газо- и электроснабжения. Свыше 138 тысяч домов в Навоийской, Сырдарьинской, Бухарской и Самаркандской областях временно отключены от газоснабжения.