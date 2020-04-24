После того, как COVID-19 начал распространяться по планете, жизнь изменилась до неузнаваемости — мир парализован, экономика терпит колоссальные убытки, а люди растеряны и напуганы.

К счастью, медицинские и эпидемиологически инстанции Узбекистана стараются остановить распространение вируса, используя все доступные методы решения проблемы, среди которых и внедрение бесконтактных термометров и тепловизоров в местах скопления людей и КПП.

Применение устройств скрининга температуры имеет решающее значение для возобновления рабочего режима заводов, офисных зданий, строительных площадок, предприятий и торгово-развлекательных объектов. Разве не этого все ждут уже месяц?





На локальном рынке существует несколько компаний, реализующих приборы теплового сканирования. Одной из них является Zon.uz — официальный партнер таких ведущих европейских производителей, как UNI-T, Mitsubishi Electric, DELIXI и так далее. Компания предоставляет гарантию сроком на один год и бесплатную доставку по Узбекистану.

Приборы, представленные на сайте компании, имеют различные характеристики и возможности считывания тепловых сигнатур:

Тепловизор UTi165К — тепловизионный прибор для наблюдения за изменениями температур сразу нескольких объектов в режиме реального времени. Работает в диапазоне 30−45 градусов, оснащен цветным дисплеем, картой памяти и функцией создания фотоснимков. Имеется возможность подключения к ПК.

Тепловизор UTi165H — тепловизионный прибор для наблюдения за изменениями температур объекта в режима реального времени. Работает в диапазоне 30−45 градусов, оснащен цветным дисплеем и картой памяти.

Инфракрасный термометр UT305R — одна из популярных моделей медицинских термометров для измерения температуры без прямого контакта с кожей. Работает в диапазоне 32−42,9 градуса, оснащен дисплеем.





Передовые решения, представленные в онлайн- и оффлайн-магазинах Zon.uz, обладают широким перечнем преимуществ:

мобильность и маневренность;

функция хранения данных;

надежность измерений;

удобство пользования;

высокая скорость сканирования;

безопасность;

понятный интерфейс и другие.

Поскольку власти рассматривают новые стратегии ограничения распространения вируса, тепловизоры от Zon.uz оптимальны для использования в аэропортах, торговых и бизнес-центрах, больницах, банках, школах, на городских рынках и других объектах, где обычно собираются большие группы людей и перекрестная инфекция имеет тенденцию высокого риска.





Использование тепловизоров Zon.uz в местах высокой проходимости людей поможет остановить пандемию и вернуть жителям республики полноценную, здоровую и счастливую жизнь.

Тепловые сканеры Zon.uz — качество и надежность, играющие главную роль в борьбе против коронавируса.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукими, ЖК Novza

Телефон: (+998) 71−205−55−35.

Онлайн-магазин: zon.uz

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