Насморк, гайморит, синусит — всем известны эти слова, но почему-то мало кто относится к ним серьезно. Что такое синусит? Это правильное название гайморита, с которым сталкиваются многие люди разного возраста. Это воспаление околоносовых пазух, которое лечится долго и больно. Все наверно слышали про проколы.

Многим кажется, что насморк — совсем не болезнь. И что нелеченый насморк проходит за неделю, а леченый — за семь дней. Но обычный насморк может привести к совсем не безобидным осложнениям: сильнейшая изматывающая головная боль, изменение или потеря зрения, смещение глазного яблока.

Но можно ли вылечить воспалительные заболевания носа без боли? Что может предложить мировая наука в этой области сегодня?

Как помочь носу

Характерный признак осложненного насморка — боль и ощущение тяжести в области лба и скул. Нужно осторожно надавить большим пальцем на точки у внутреннего угла глаза и посередине щеки: при синусите прикосновение к этим местам болезненно. При подозрении наличия синусита надо немедленно обращаться к врачу. При синусите очаг воспаления находится слишком близко к глазам, мозгу. И это опасно.

Всеми любимые сосудосуживающие капли от насморка не так безобидны, как кажутся. Они, конечно, моментально снимают отек, что позволяет человеку дышать, но это является всего лишь избавлением от симптомов, а не от болезни. Врачи не зря просят не увлекаться каплями, облегчающими носовое дыхание.

Говорят, что банальный насморк стал причиной поражения Наполеона в битве при Ватерлоо. Великий полководец практически не смог заснуть в ночь накануне сражения из-за того, что насморк не давал ему нормально дышать. Не выспавшийся и раздраженный, он упустил в ходе битвы момент для принятия важного решения — и все пошло не так, как было задумано.

Чем лечить синуситы





Лечение тяжелых и хронических форм синусита должно быть комплексным. Сначала врач определяет степень тяжести заболевания. Хорошо бы сделать рентген, а затем, если случай тяжелый, сдать посевы, чтобы понять, какие бактерии вызвали воспаление. В зависимости от результата назначаются антибиотики или противогрибковые препараты.

Также немаловажно разгрузить пазухи, очистить их от гноя, вызывающего воспаление. Для этого существует «Синупрет Экстракт» — немецкий растительный лекарственный препарат. «Синупрет Экстракт» имеет полностью растительный состав, который оказывает антивирусный, противовоспалительный и антибактериальный эффект.

Если действовать сразу при возникновении заложенности носа, то можно избежать:

развития болезни;

ослабления организма;

дополнительной финансовой нагрузки при лечении осложнений;

потери времени при длительной болезни.

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Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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